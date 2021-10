Identificaron a los presuntos autores del asalto a ex intendente

En los últimos días se produjeron avances en la investigación del violento asalto sufrido por Reynaldo Percara, ex intendente de Villa del Rosario. La Policía de Chajarí identificó a los dos supuestos autores del hecho y secuestró elementos de interés para la causa.



En la noche del pasado viernes 1 de octubre, el ex intendente de Villa del Rosario (1999-2007), Reynaldo Percara, sufrió un violento asalto en su domicilio, ubicado en la intersección de calles Italia y Don Bosco, cuando regresaba de compartir una cena.



Según se informó en aquel momento, dos malvivientes forcejearon con la víctima hasta reducirla y atarla de pies y manos con precintos. Al mismo tiempo, los delincuentes lo golpearon en varias partes del cuerpo para que les dijera dónde tenía dinero, haciéndose con la suma de 5.000 pesos que tenía en su billetera. Tras ello, le exigieron la llave de la caja fuerte y una vez abierta, al comprobar -aparentemente- que no tenía dinero, se dieron a la fuga.



Al perpetrar el asalto, uno de los sujetos se encontraba encapuchado, mientras que el otro estaba a cara descubierta.

Luego de tareas investigativas, el pasado viernes, efectivos de la División Investigaciones de la Comisaría N° 1 de Chajarí identificaron a los posibles autores del hecho y llevaron adelante la requisa de un vehículo, donde hallaron la tarjeta de débito que pertenecía al ex jefe comunal de Villa del Rosario y un arma de juguete, la cual habría sido utilizada en el robo. Este último dato lo había aportado la víctima a la Policía al realizar la denuncia, señala el sitio Villa del Rosario Net.



La Justicia aguarda el informe de los teléfonos celulares de los supuestos delincuentes para avanzar con la causa.