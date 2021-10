Videos: Preocupación por ingreso de desconocidos a edificios de Paraná

Video: Desconocidos entran a edificios en Paraná

Vecinos de zona céntrica de Paraná manifestaron preocupación porque, en los últimos días, un grupo de personas ajenas a distintos edificios han intentado, y en ocasiones lo han conseguido, ingresar mediante métodos irregulares a esos inmuebles. No se detectó por el momento ningún robo.



Como muestran los videos captados por las cámaras de seguridad, se trata de un grupo de jóvenes que entre el sábado y el lunes lograron entrar a tres edificios. Lo hicieron violentando la cerradura magnética, al parecer valiéndose de una tarjeta de crédito.



Desde la Comisaría Segunda confirmaron que hasta el momento recibieron una denuncia por el ingreso a uno de esos edificios, en calle Victoria, donde se intervino y se verificó que no hubo faltante dentro de ningún departamento. No obstante, los vecinos aseguran que intentaron forcejear algunas puertas de las viviendas.



La Policía está trabajando para identificar a estas personas.



Varios edificios



En las imágenes de uno de los edificios se observa que un grupo de personas ingresa y se mete al ascensor. Luego se esconden en la escalera hasta que salen, aprovechando que entra un vecino.



Estos episodios, que evidencian una nueva modalidad delictiva en Paraná, provocaron miedo y preocupación entre las personas que residen en esos lugares.



Mientras tanto, los vecinos intentan cuidarse y estar alertas durante sus entradas y salidas y sus movimientos en los espacios comunes del edificio. (Uno)