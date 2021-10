Aseguran que están “cansados” de los robos en calle Soldado Mario Luna

“Estaba por salir a hacer un mandado y el delincuente, cuando me di media vuelta, montó la bicicleta y se fue hacia el lado de calle Bordón. Me dejaron con un brazo atrás y otro delante”, contó a, agregando que hizo la denuncia en comisaría 15º.Mencionó que la bicicleta es de color azul. “Me la sacaron a mí, me atacaron. Una sola persona se metió a mi casa a sacármela y la otra se la agarró con mi hermano”, aseveró.Mendizábal manifestó que hace algunas semanas atrás le robaron una garrafa de 10 kilos. “Ayer volvieron con intenciones de robo y no pudieron hacerlo. Hoy volvieron a venir. Sabemos que el que me sacó la bicicleta se llama S.G. Ya no le tenemos miedo, pro necesitamos que patrullen desde la comisaría 15º u otros móviles. No puede ser que siempre sean los mismos los que roban y siguen como si nada”, afirmó.Dijo que luego del robo de la bicicleta la persona que cometió el ilícito llegó hasta la casa de Mendizábal y “empezó a tirarme piedras grandes, con intenciones de ‘romperme la cabeza”, aseguró la mujer. Acotó que le han manifestado que la persona que cometió el hecho “quiere quedarse con mi casa, y eso no va a pasar”.Por su parte, Raúl, el papá de la mujer a la que hoy le robaron la bicicleta “pidió una respuesta, tanto de la policía, como de la municipalidad”, ya que “acá no hay comisión vecinal, nadie ayuda, hay un predio que es fiscal que debería ser una plaza, y la usan para la delincuencia. Es todo inseguridad; queremos protección, estamos aislados completamente”.“Todos conocen a estos delincuentes, son conocidos, los han echado de todos lados. Me robaron una máquina de cortar césped y es como si me hubieran cortado los brazos, dos garrafas, la bicicleta. Se agarran con los más débiles. La policía ya está cansada de venir tanto y sigue sin haber respuestas”, aseveró.