Esperaba en el semáforo y sintió “una explosión”: una moto lo chocó de atrás

Un siniestro vial ocurrió en la tarde de este martes en la ciudad de Paraná, en calle Enroque Carbo, cuando por razones que se tratan de establecer, una motocicleta impactó contra una Minivan Peugeot Partner. Según registró, el vehículo de mayor rodado presentaba importantes daños materiales. En tanto, lo ocupantes de la moto debieron ser trasladados al hospital.Ramon, conductor de la Minivan, un hombre de 50 años, relató a este medio que se encontraba estacionado “esperando que me del semáforo en verde para avanzar, cuando siento un impacto y una explosión en la parte de atrás. No vi nada y cuando me baje, veo que un señor, junto a su hijo, estaban tirados en el suelo”.Rápidamente, el hombre le preguntó si sabían cómo se llamaban “para ver si reaccionaban. No quise indagar más para que no se muevan”, djio y agregó que “los dos presentaban lesiones porque estaban sangrando. Fueron derivados al Hospital San Martín”. Según se informó, el hijo de 26 años, tenía varios politraumatismo, en tanto el padre de 46 años presentan traumatismo de cervical, tórax y brazo izquierdo, quedando ambos a la espera de placas radiográficas.El transito se mantuvo cortado por un largo rato.