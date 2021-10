La madre del chico de 16 años asesinado pidió que los detenidos "no salgan más"

La madre de Maximilano Ezequiel Guzmán, un adolescente de 16 años que fue asesinado de un tiro delante de un amigo por motochorros que los asaltaron en la localidad bonaerense de Grand Bourg, pidió hoy "justicia" y que los dos detenidos "no salgan más" de la cárcel."Yo quiero justicia para que no salgan más. No quiero que este sea un caso más, quiero que estén presos esos hijos de p… ", expresó Yolanda en alusión a los dos detenidos por el caso.En diálogo con Radio Rivadavia, sostuvo que a su hijo "le dieron un tiro sin razón".Aseguró que Maximiliano estaba caminando con su amigo, cuando directamente los abordaron y le dispararon en el abdomen a su hijo.Al definir al joven, Yolanda dijo que "era un chico muy sano, al que le gustaba mucho jugar al fútbol y no jodía a nadie".El violento episodio se produjo durante el fin de semana en la intersección de las calles 4 de Marzo y Paso de los Patos, a una cuadra de la Ruta Nacional 197, en la citada localidad del partido de Malvinas Argentinas, al noroeste del Gran Buenos Aires.Maximiliano y su amigo fueron interceptados por dos delincuentes que se desplazaban en moto y los amenazaron con armas.En determinado momento, uno de los asaltantes, el que iba en la parte trasera de la moto, sacó un arma de fuego y disparó sobre el menor, que cayó gravemente herido.Tras esa agresión, los ladrones se apoderaron de la campera que llevaba el joven herido y escaparon en la moto, aunque a pocas cuadras le robaron un auto Chevrolet Onix a una mujer.El menor baleado fue llevado al Hospital Abete, de Grand Bourg, donde su muerte se produjo a las pocas horas.Sobre el detenido de 20 años, llamado Gabriel Quiroga, ya pesaba un pedido de captura por el crimen de otro joven de la misma edad.El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la comisaría de Pablo Nogués y la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SDDI) de San Miguel.En la vivienda allanada, los policías secuestraron la campera que pertenecería al joven asesinado, además de una billetera cuya dueña era la propietaria del vehículo robado.