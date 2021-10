Seis ladrones armados se metieron en su casa y logró esconderse en la cocina

Una pareja fue víctima este lunes de seis delincuentes que entraron a su casa armados y se llevaron plata y objetos de valor. El robo ocurrió en Joaquín V. González al 1100, de Rosario, cuando las víctimas dormían."Duró dos horas y media todo esto. Se llevaron cosas de la herencia de mi abuelo, me duele muchísimo", indicó Fernando, el joven asaltado.De acuerdo a su relato, cerca de la 1.30 observó a un grupo de personas sobre la ventana de su dormitorio. "Empiezo a notar que había barretas. Después, me escondí en la cocina, detrás de una puerta. Fue horrible, no se lo deseo a nadie", agregó."Se llevaron cosas de valor, personales, dinero en efectivo, un reloj, joyas. Duró dos horas y media todo esto. Había cosas de herencia de mi abuelo. Duele muchísimo. Más allá de que se puedan volver a comprar, lo que no se puede comprar es el valor sentimental", señaló.Fernando precisó que tres de los seis maleantes estaban armados y que se llevaron 20.000 pesos y 150 dólares en efectivo.

El robo fue a pocos metros de la comisaría 9ª. El subcomisario Hernán Cabral, sostuvo que hace operativos con los recursos que tiene a disposición, como un móvil y 28 agentes divididos en cuatro turnos.