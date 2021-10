Alcoholizado conducía una moto: el test marcó 1.38 y le retuvieron el rodado

Foto: Archivo Crédito: FM Estación plus

El balance de los operativos de control de este fin de semana en la localidad de Crespo, dejó en evidencia la detección de conductores que manejan con graduaciones alcohólicas no permitidas, como así también otras que transitan en condiciones de irregularidad en cuanto a la documentación y condiciones mecánicas de sus vehículos.



El subjefe de la Comisaría de dicha ciudad, Martín Pross, indicó que "se practicaron en diferentes puntos de la ciudad, incluso en la zona periférica y accesos, en forma conjunta con personal de Tránsito Municipal y Guardia Urbana. En ese marco, se retuvieron 7 vehículos, de los cuales dos fueron por constatarse niveles excedidos de alcohol en sus conductores".



Al respecto, el subcomisario manifestó que "el conductor de una moto fue sometido al test de alcoholemia, el cual arrojó 1.38; mientras que lo propio se hizo con quien estaba al mando de un automóvil, dándole 0.58. En ambos casos no se permitió que continúen transitando, por tratarse de valores que exceden los permitidos".



En cuanto a las demás retenciones, el funcionario policial destacó a FM Estación Plus Crespo que "se verificaron carencias de documentación básica, exigible conforme la Ley 24.449. En todos los casos, los vehículos fueron trasladados al depósito municipal, quedando a disposición del Juzgado de Faltas local".