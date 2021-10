Asaltó dos comercios y robó materiales de un hospital, pero no irá preso

En un juicio abreviado, DAV reconoció que fue el autor de tres hechos delictivos. El juez de Garantías Nº 8 de Paraná, Juan Carlín, resolvió hacer lugar al acuerdo al que arribaron la fiscal, Mercedes Nin, y la defensora pública, Fernanda Álvarez, consistente en el cumplimiento de la pena de tres años de prisión condicional más la observación de normas de conducta por el plazo de dos años. El joven fue condenado por los delitos de “Robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha podido tenerse por acreditada de ningún modo, Hurto en grado de tentativa y Robo simple, en concurso real”.



Asalto

En el primer legajo fiscal, el joven fue acusado de que “el 12 de enero de 2019 siendo aproximadamente las 18, ingresó al supermercado chino sito en calle General Espejo y Atilio Yancovich de Paraná, valiéndose de un arma de fuego, cuya aptitud para el disparo no se ha podido acreditar, exigió a la dueña, que se encontraba atendiendo una de la caja registradora del local, la entrega de dinero, dándole ésta la suma de 1.000 pesos y su teléfono celular, para luego darse a la fuga, con los elementos sustraídos en su poder”.



En hospital

En otro legajo se sustanció el segundo hecho que se le endilgó. Consistió en que “el 18 de marzo de 2021, siendo aproximadamente las 15.30, tomó tres perfiles de aluminio pertenecientes al Hospital La Baxada Doctora Teresa Ratto, que se encontraban depositados en el fondo, sobre calle Paracao entre Mosto y General Espejo, siendo advertido dicho accionar por personal administrativo del lugar que observó lo sucedido por las cámaras de seguridad del lugar, alertando a personal policial que procedió a la aprehensión de DAV en calle Alvarado y Paracao y a la localización de los perfiles que fueron descartados en un descampado sito en calle Paracao y Mosto de Paraná».



Este año, asaltó una verdulería

En el tercer legajo se dirimió el último hecho, que fue cometido cuatro meses después. Se le atribuyó que “el 22 de julio de 2021, siendo aproximadamente las 20.08, junto a dos menores, uno apodado Ramoncito, se hicieron presentes en el local comercial que gira bajo la razón social “Ceci”-Verdulería y Frutería- ubicado en calle Alsina de Paraná, donde uno de ellos le manifestó a la empleada del lugar “quedate callada y dame todo lo que tengas que no te vamos a hacer nada”, logrando apoderarse del celular de la mujer, como así también de 1.000 pesos aproximadamente, que se encontraba en la caja registradora, una notebook perteneciente al Gobierno, marca Ken Brown, y dos cargadores de notebook, para luego darse a la fuga con los elementos sustraídos por calle Alsina hacia el cardinal Norte de Paraná”.

Fuente: El Diario