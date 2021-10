Demoraron al primer jefe de "Los Monos" pero a las horas fue liberado

"El Viejo" Cantero, primer jefe de la banda "Los Monos", fue demorado hoy por la Policía en la ciudad santafesina de Rosario y liberado horas después, tras constatarse que el pedido de captura que pesaba sobre él estaba inactivo desde 2020, informaron fuentes de la fuerza.



Se trata de Máximo Ariel Cantero (57), quien esta tarde, cerca de las 17, fue interceptado por efectivos de la comisaría 21ra. durante un control policial mientras se movilizaba en un Volkswagen Gol Trend por la calle Avellaneda al 4500, de Rosario.



Según informaron las fuentes policiales a Télam, Canteros, alias "El Viejo", fue revisado por los efectivos que no hallaron ningún elemento sospechoso o de peligrosidad, y establecieron que el vehículo no tenía ninguna prohibición para circular.



Sin embargo, en un primer informe del operador, los policías recibieron un alerta de que sobre Cantero habría una orden de captura activa de una causa judicial por salida transitoria de la Unidad 1 de Coronda con fecha del 25 de julio de 2007, por lo que fue trasladado a la comisaría.



Allí, al consultar con la Oficina de Gestión Judicial de Coronda se constató que esa orden de captura estaba sin efecto desde el año pasado, por lo que Cantero recobró la libertad.



En septiembre del 2020, Cantero accedió al beneficio de la libertad condicional luego de pasar cinco años preso y cuando aún le restaban ocho meses de condena.



Cantero fue condenado en abril de 2018 a seis años de prisión como miembro de una organización ilícita destinada a cometer múltiples delitos, comandada por su hijo homónimo, apodado "Guille", quien en el mismo juicio oral recibió una pena de 22 años de cárcel.



Cantero estaba preso desde el 22 de mayo de 2015, cuando fue detenido tras permanecer casi dos años prófugo, mientras guiaba un carro tirado a caballos en un asentamiento precario de la zona sudoeste de Rosario.



"El Viejo" Cantero había obtenido una reducción de 4 meses de la pena por su buen comportamiento en la cárcel de la localidad santafesina de Piñero, donde trabajó, terminó los estudios primarios e inició los secundarios, destacó el defensor oficial.



En junio del 2020 le habían otorgado salidas transitorias, pero no se concretaron por la decisión de las autoridades del Servicio Penitenciario de suspender esas medidas por la pandemia de coronavirus.



Según investigadores policiales, para cuando fue detenido en mayo de 2015, Cantero ya había abandonado el liderazgo de la organización criminal, que recayó en su primogénito, Claudio "Pájaro" Cantero, asesinado a los 27 años en mayo de 2013.



Desde entonces, quienes quedaron a cargo de la banda fueron su segundo hijo, "Guille", y Ramón Ezequiel Macucha, conocido como "Monchi Cantero", a quien la familia "adoptó" cuando era adolescente y había abandonado su hogar.



"El Viejo" Cantero fue mencionado en varios casos de homicidios cometidos a fines de los ´90 y principios de este siglo, cuando su familia mantuvo una encarnizada disputa con otro grupo criminal del barrio Las Flores, conocidos como "Los Garompas".



Tiene antecedentes por asalto y una condena del año 2000 por tráfico de estupefacientes dictada por la Justicia Federal de la provincia de Corrientes.