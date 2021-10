Despiste y vuelco en curva de ex Ruta 131: un joven fue hospitalizado

Tres jóvenes oriundos de Crespo protagonizaron un siniestro vial, en horas de la mañana de este domingo. El Jefe Departamental de la jurisdicción, confirmó que se constituyó el personal policial de Racedo, sobre la ex Ruta 131, a 3 Km, de esa localidad, a raíz del vuelco de un vehículo.Se constató que un Volkswagen Up había salido de la trama vial y tumbado, presentando serios destrozos en uno de sus laterales.En relación a los ocupantes, el funcionario indicó que era conducido por una joven de 19 años de edad, quien iba acompañada de dos jóvenes más, todos domiciliados en Crespo. Fueron asistidos, confirmándose que sólo Solo uno de los acompañantes sufrió lesiones, siendo trasladado en ambulancia al Hospital San Francisco de Asís para su atención. El siniestro tuvo lugar en una curva de la mencionada trama vial. (Estación Plus Crespo)