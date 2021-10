Tragedia: una mujer y sus tres hijos fallecieron al incendiarse su vivienda

Las causas



Cuatro personas murieron esta madrugada al incendiarse una vivienda de la zona oeste de la ciudad de Rosario. Las víctimas son una mujer, un joven y dos niños.De acuerdo a las primeras informaciones, un llamado de vecinos al 911 alertó de un incendio en un departamento de pasillo de Amenábar al 4300Mario Ojeda, subjefe de Bomberos Zapadores de Rosario, confirmó a La Capital que el llamado se produjo a las 3.20 de esta madrugada. Una dotación llegó al departamento tipo duplex, ubicado en el fondo de un pasillo, a unos 50 metros de la vereda. Al llegar se encontraron con un incendio generalizado en la vivienda y que a los pocos minutos lograron contener el fuego.Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmaron que en el lugar hallaron sin vida a cuatro personas: Nora Romero de 32 años y tres de sus hijos: Milagros de 5 años, Manuel de 12 años y Facundo de 18 años.Esta mañana el fiscal Adrián Spelta, de la Unidad de Homicidios Dolosos en turno, trabajaba en el lugar junto con personal policial, del COEM (Central de Operaciones de Emergencias) y los peritos. Se comisionó al Gabinete Criminalístico para el relevamiento de la escena del hecho, levantamiento de rastros y toma de testimonios.El fiscal solicitó a bomberos realizar pericias sobre las posibles causas del inicio del incendio. Al momento no hay una causa clara sobre el posible foco de inicio de incendio, se investiga intencionalidad o no en el inicio del mismo.Los datos aportados al momento dan cuenta que vecinos de la zona manifiestan haber observado el incendio en dicho domicilio, dando aviso al 911 e intentar ingresar al domicilio para auxiliar a las víctimas. Del inmueble logró escapar por una ventana un hombre identificado como Cesar L., que fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde permanece internado con lesiones.Hay medidas investigativas en curso para determinar la causa de inicio del incendio así mismo se solicitó se realice autopsia a los fallecidos en el Instituto Médico Legal de Rosario.Alejandro es tío de los chicos que fallecieron en el incendio. Vive a pocos metros de la vivienda donde ocurrió la tragedia y esta mañana manifestaba su dolor por lo sucedido.Contó que en la casa también vivía su sobrina, una adolescente de 17 años, que justo anoche no se encontraba en el departamento ya que estaba de viaje. Además de su familia, las pérdidas materiales son completas.Por esta razón, el tío pidió que quien pueda colaborar con ropa, colchones o lo que sea puede ayudar comunicándose al 3416689410. (Fuente: La Capital del Rosario)