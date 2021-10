Hallan muerta a una mujer de 73 años: estaba semidesnuda y muy golpeada

El cadáver semidesnudo de una mujer de 73 años fue encontrado esta mañana en un descampado del partido bonaerense de Campana, con signos de haber sido golpeado, por lo cual la justicia investiga un posible femicidio, informaron fuentes judiciales y policiales.



La autopsia reveló esta tarde que la víctima -identificada como Rosa Marta Invernon- falleció como consecuencia de múltiples golpes en la cabeza provocados con un objeto romo, es decir, con un elemento contundente sin filo, y que no presentaba en principio signos de violencia sexual, añadieron los informantes.



El hallazgo se produjo alrededor de las 11 en un camino que cruza un terreno rodeado por abundante vegetación, ubicado en el barrio Otamendi de esa ciudad del norte de la provincia de Buenos Aires, y en cercanías a una estación del ferrocarril y de una reserva natural.



Voceros judiciales y policiales informaron a Télam que un transeúnte encontró el cuerpo tendido en el suelo a simple vista, por lo que de inmediato dio aviso al 911.



Al lugar acudieron efectivos de la comisaría de Campana que constataron la presencia del cadáver de una mujer sin ropa interior, mientras un pantalón fue hallado a los pocos metros.



Los agentes determinaron además que la víctima tenía todas sus pertenencias, ya que conservaba su teléfono celular, 2.000 pesos, las llaves de su casa, una bolsa con elementos y su DNI, que la identificó como Rosa Marta Invernon (73), oriunda de la localidad bonaerense de Villa Adelina.



Por este motivo, los agentes descartaron que haya sufrido un robo, informaron fuentes judiciales.



La escena fue preservada hasta el arribo de los peritos de la Policía Científica, mientras que al lugar del hecho llegó una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), cuyos profesionales certificaron el fallecimiento de la mujer.



Asimismo, el médico que revisó el cadáver estableció que en principio Invernon había fallecido como consecuencia de un fuerte traumatismo en la cabeza, provocado por un objeto romo.



Ese dato fue confirmado luego por el informe preliminar de autopsia, que estableció que la mujer murió producto de múltiples golpes provocados por un objeto romo.



En principio los forenses no hallaron signos de que la víctima haya sufrido un ataque sexual, aunque deberá aguardarse el resultado de los exámenes complementarios para confirmarlo.



En la causa intervino la fiscal Ana Laura Brizuela, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Campana, que investiga un presunto femicidio y dispuso una serie de medidas tendientes a esclarecer el crimen, entre ellas el relevamiento de cámaras de seguridad que permitan determinar el recorrido que realizó la víctima desde su vivienda en Villa Adelina hasta el barrio Otamendi de Campana, una distancia de 65 kilómetros aproximadamente que puede recorrerse en el lapso de una hora.



En ese marco, se obtuvo el registro de una cámara en donde se la ve a Invernon a las 8.45 de hoy cuando realizaba una carga virtual de su teléfono celular en un comercio cercano a su casa, añadieron las fuentes consultadas.



Asimismo, de su teléfono celular se extrajeron fotos con los horarios de ida y de vuelta del ferrocarril hacia Campana.



Sin embargo, los investigadores determinaron en base a esos horarios y teniendo en cuenta la filmación en la que se la ve a Invernon, que no pudo haber llegado al lugar en tren, sino que se trasladó o la trasladaron en otro medio de transporte.



Es ese sentido, el testigo que encontró el cadáver declaró que pasó a las 9 por el lugar, una especie de atajo utilizado por los lugareños para llegar a la zona comercial del pueblo y que no había nada, hasta que cerca de dos horas después, de regreso, halló el cuerpo, lo que corrobora la hipótesis de los pesquisas. (Télam)