¿Olvido o mensaje mafioso?: Despertó y encontró una cuchilla en su cama

Graciela (64), una vecina que vive en el corazón de Guadalupe Oeste e Santa Fe, en la mañana despertó y lo que quedó ante sus ojos le hizo pensar de estar dentro de una pesadilla.



Cada uno de los ambientes de su casa (ubicada en Pavón 1100) estaba en completo desorden. Muchas de sus pertenencias tiradas por el suelo y otras que ni siquiera estaban en su lugar.



Pasaron algunos segundos hasta que comenzó a comprender qué había sucedido. Uno o más intrusos habían ingresado a su casa mientras ella se encontraba durmiendo.





Si bien el hecho no es nuevo, vale señalar que tiene algunos detalles perturbadores. Por ejemplo que quien ingresó a la propiedad se valió de alguna llave maestra, ganzúa u otro implemento similar, ya que ninguna de las puertas y ventanas de la casa estaba violentada. Horrible sensación

La sensación que tengo es horrible... lo que es despertar y encontrar todo dado vuelta. Saber que alguien te estuvo observando mientras dormías. Que pudo estar pensando '¿qué hacemos?... la violamos, la matamos?'. Es terrorífico", comentó Graciela a El Litoral.



"Antes de acostarme cerré todas las puertas con llave y alguna hasta tiene candado. Lo extraño es que hoy aparecieron todas abiertas y ninguna estaba violentada. No sé cómo hicieron para abrir todo", se preguntó.







Más adelante la mujer describió que los ladrones se llevaron gran cantidad de cosas, aunque desestimaron otras. "Se llevaron televisores, tablets, algo de dinero, zapatillas, en fin... todo lo que les pareció útil. Pero es raro todo porque también se llevaron una cajita con mis remedios personales; un monedero con hebillas y colitas. No tocaron las tarjetas de crédito, en fin.. como si hubiese sido un chico el que actuó. Alguien que no sabía qué llevar".







"Lo peor de todo es que cuando empiezo a recorrer la casa, en el otro dormitorio sobre una cama encontré una cuchilla. Quiero pensar que se la olvidaron, que no fue un mensaje. Porque si es así me tengo que ir de mi acá", sentenció.







"Doy gracias a Dios a los ángeles que no me desperté. Porque soy una persona de reaccionar, no me hubiese quedado quieta. Entonces si eso pasaba podía ocurrir un verdadero desastre", pensó.



