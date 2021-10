Permanece en estado reservado la nena de 10 años atropellada en Gualeguaychú

Policiales Niña de 10 años fue atropellada por un auto en Gualeguaychú

Es crítico el estado de salud de la niña de 10 años accidentada en la tarde del jueves en Avenida Artigas y La Cantera de la ciudad de Gualeguaycú.En las primeras horas de este viernes, la menor fue operada por un sangrado abdominal a causa de los politraumatismos que sufrió tras el impacto contra un auto y permanece internada en el hospital Centenario.En un principio se había logrado estabilizarla niña y se evaluó que sea trasladada al Hospital San Roque de Paraná, pero el viaje se suspendió por una descompensación de la pequeña y su mal estado general.Cerca de las 16 de este jueves se produjo el siniestro de tránsito en Avenida Artigas, cerca de la Terminal de Ómnibus, donde un vehículo chocó a una nena de 10 años que cruzó la calle sin advertir la presencia del mismo.La nena fue arrollada por el auto que, pese a frenar abruptamente, no logró evitar el impacto, despidiendo a la niña contra el cordón de la vereda norte de la avenida, provocándole un fuerte traumatismo de cráneo y otros golpes en distintas partes de su cuerpo.Desde la familia de la nena de 10 años, aclararon a El Día que "no estamos pidiendo ningún tipo de ayuda como está circulando en las redes sociales"."Los hermanos están con su abuela y tíos y no necesitan nada por el momento. Están bien cuidados y alimentados", expresaron."Desmentimos todos los pedidos, ya que nosotros no efectuamos ninguno", concluyeron.Además, una tía de la nena manifestó en sus redes sociales que su hermano (papá de la chiquita) "no pidió nada y no está enterado de nada", y dejó en claro que "si necesitamos algo nosotros vamos a publicar en nuestra redes".