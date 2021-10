Le habían desvalijado su local: recuperó parte de la mercadería y pudo abrir

Destrozado

Seguir adelante

Gonzalo Lazos (26) volvió a sonreír después del peor fin de semana donde su sueño se cayó a pedazos. Delincuentes le desvalijaron el local de ropa que abrió hace un mes con la ayuda de un préstamo y vendiendo una moto: se llevaron más de un millón y medio de pesos en mercadería. El hecho ocurrió en sobre Donato Álvarez al 8.800, en barrio Argüello, de la capital cordobesa.“No me dejaron nada. Me destrozaron, me hicieron bosta”, había expresado entre llantos el joven en diálogo con Telenoche. Pero una luz de esperanza lo iluminó y volvió a ponerse de pie para seguir con su negocio, en el que trabajó con mucho esfuerzo, publicóEste martes, en medio del drama, recuperó parte de las prendas de vestir que le robaron. “Estamos todos contentos, acomodando de a poco”, expresó y en su rostro se observaba su felicidad.“No me van a bajonear, voy a seguir adelante”, prometió Gonzalo e insistió: “No voy a bajar los brazos”. Lo decía mientras se detenía a mirar el negocio con las prendas colgadas en las perchas y los maniquíes vestidos.Pese al mal momento que le tocó atravesar a causa de la inseguridad que se vive en la ciudad de Córdoba, nada lo detiene. Agradeció por la ayuda y los mensajes de aliento recibidos. “Me gustaría devolver la plata, yo voy a poder con esto”, sostuvo entusiasmado.