Fotos de otro vuelco en Paraná: auto chocó a un utilitario en cruce de calles

Tras el tremendo accidente de un auto en el que murió un empresario de la capital entrerriana, otro vuelco de unEl nuevo siniestro vial, ocurrió en la intersección de calle Brown y Rondeau, donde una Peugeot Partener, quedó con las ruedas hacia arriba, tras ser embestida por un VW UP que también circulaba por la zona, confirmóA raíz del impacto, hubo importantes daños materiales y se trasladó al conductor de la camioneta junto aEn la Peugeot Partner, se trasladaban un hombre y su pequeño hijo de dos años, mientras que el otro auto, era conducido por un hombre de unos 80 años, pudo conocer este medio.el conductor del VW y agregó: “no pudo esquivarme, ni frenar a la velocidad que venía y encima no hay semáforo”, remarcó.“Me tocó muy poco el auto, si se hubiese desviado 20 centímetros me erra y no pasaba esto, pero con la velocidad que venía, me tocó y volcó”, dijo el conductor del VW.Otro de los factores que se sumaron para provocar el accidente, es que pese a la señalización con tachos y redes que están sobre calle Rondeau para no circular, los vehículos pasan igual. Incluso, la situación ha sido motivo de quejas de los comerciantes y personas que viven en la zona.“El problema es que pasan a 200 kilómetros por hora y no hay semáforo. Parece que andan como en una avenida”, dijo un comerciante aEn el lugar, se hizo presente, la esposa del conductor de la Peugeot y explicó a, dijo y agregó que “testigos y gente de la zona, me dijeron que el conductor del VW, venía con un parche en el ojo y no alcanzó a ver a mi esposo en la camioneta”, resaltó en su versión del accidente.“Es una obra que no se ha terminado y no hay semáforo. Ahora, vemos la importancia de los semáforos”, dijo la mujer y agregó que “por suerte, los dos están bien”.