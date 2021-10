Ingresó a un edificio y mató a una mujer de un tiro en la cabeza

Mariela Márquez (34), madre de tres hijos y único sostén de familia, había conseguido trabajo como empleada de limpieza hacía cuatro meses en un edificio de Yerba Buena, Tucumán. Y allí fue donde la asesinaron este miércoles, de un disparo en la cabeza, en un ataque todavía inexplicable para los investigadores.Por el crimen fue detenido Gerónimo "Largui" Helguera (29). En principio se creyó que el agresor quería matar a un ex compañero suyo del colegio secundario que supuestamente le había hecho bullying en la época escolar, pero esto quedó descartado.La jueza Isabel de los Ángeles Méndez ordenó que Helguera fuera internado en el Hospital Psiquiátrico Obarrio de la capital tucumana, tras los estudios médicos que le practicaron, aunque el fiscal Pedro Gallo se oponía."Por qué ha hecho esto? ¿No es madre? Quiero justicia. Ella trabajaba para sus tres hijos. Queremos que vaya a la cárcel", cuestionó Rosalía, madre de Mariela.Gustavo Campos, cuñado de la víctima, dijo no saber si la mujer conocía al asesino. "Tampoco sabemos quién es él y por qué le hizo esto a otra persona que solo estaba trabajando en la limpieza del edificio", contó a la prensa local, según informó La Gaceta.Mariela trabajaba limpiando oficinas, edificios y galerías "para que no le falte nada a sus hijos", afirmó.El hechoTodo sucedió alrededor de las 10 del miércoles en Aconquija al 1000. Helguera ingresó al edificio, donde funcionaba una galería comercial, y subió la escalera. En el primer piso le preguntó a la empleada por un hombre de apellido "Ledesma".Cuando la mujer se dirigió hacia una oficina a consultar por esa persona, el agresor sacó una pistola calibre 22 de una mochila y le disparó en la cabeza.Antes de que pudiera seguir tirando con el arma, fue controlado por el portero y por el mozo de un bar cercano, que llamaron a la Policía para que lo detuvieran.Márquez, quien criaba sola a una nena de 8 años, a un nene de 9 y a una chica de 15 en su casa de Tafí Viejo, fue internada en grave estado en el Hospital Padilla, adonde murió pasadas las 22.Los abogados defensores Ernesto Baclini y Camilo Atim Antoni dijeron que Helguera sufría problemas psiquiátricos y que "está medicado desde hace mucho tiempo"."Nuestra tarea consistirá en demostrar que no puede ser acusado por su problema de salud mental y que estamos ante una verdadera tragedia", agregaron.