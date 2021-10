Los audios de una nena fueron clave para condenar al abusador sexual de su madre

Este martes, la Sala Penal de Concepción del Uruguay dio lectura al veredicto, que resolvió condenar a Oscar Aníbal Aguilera, de 66 años, apodado “Gato”, a la pena de siete años de prisión efectiva por el delito de abuso sexual con acceso carnal del que resultara víctima una vecina de su barrio.



El hecho había ocurrido en la noche del 13 de septiembre de 2020, en una vivienda de calle Junín al 600 en la localidad de San José.



La mujer estaba mirando televisión junto a sus hijas, cuando oyó un ruido proveniente de la cocina, y al dirigirse allí se encontró con el imputado que acababa de ingresar por la ventana.



El hombre la redujo y, pese a la resistencia, logró accederla carnalmente, retirándose luego por el mismo lugar que había entrado.



Desde hacía algunas semanas, la víctima era acosada en la vía pública por este sujeto, situación que también habrían sufrido otras mujeres del barrio. Según manifestó, en una oportunidad había concurrido a la comisaría de San José a dar aviso de estas actitudes, aunque no radicó denuncia ni exposición.



Horas después del hecho se allanó el domicilio del sospechoso y se lo detuvo, permaneciendo con prisión preventiva hasta el juicio (actualmente cumplía prisión domiciliaria con tobillera de monitoreo electrónico, la que fue prorrogada hasta que la sentencia quede firme).



Sin huellas dactilares

En la escena trabajó personal de Criminalística, pero no pudieron hallarse rastros dactilares. Tampoco se obtuvo resultado positivo de las prendas secuestradas y analizadas en el laboratorio de Genética Forense.



Sin embargo, la hija de la víctima, de 8 años, presenció parte de la agresión y dio aviso a su padre mediante mensajes de audio. Esos audios fueron pieza importante de la investigación, junto con la declaración de la niña en Cámara Gesell y el testimonio de la damnificada.



En el juicio también declararon familiares de la denunciante, el médico forense, el operador de Cámara Gesell e integrantes del Equipo Interdisciplinario -psicóloga y trabajadora social- y funcionarios policiales. La defensa ofreció cuatro testigos, uno de ellos la psicóloga de parte.



Sobre el final, Aguilera hizo una breve declaración dando su versión de los hechos, aunque no aceptó contestar preguntas de la Fiscalía. Su defensora adujo que no había pruebas suficientes para condenarlo y solicitó la absolución.



En su extenso alegato, el fiscal enumeró y valoró cada una de las pruebas producidas en el juicio, remarcó la inusitada gravedad del hecho, las terribles consecuencias psicológicas sufridas por la víctima, y solicitó que se le impongan 14 años de prisión (casi el máximo que puede otorgarse por dicho delito).



Los días 28 y 29 de septiembre y 1º de octubre, había tenido lugar el debate oral en la Sala Penal de Concepción del Uruguay. En tanto, los fundamentos de la sentencia se conocerán el 21 de octubre.



Además de la condena a siete años de cárcel, la sentencia ordenó la extracción del patrón genético del condenado y su posterior inclusión en el Registro Provincial de Datos Genéticos.



Participaron del juicio el fiscal Alejandro Perroud y la defensora oficial Alejandrina Herrero. El tribunal estuvo integrado por los vocales Fernando Martínez Uncal, Mariano Sebastián Martínez y Rubén Alberto Chaia. (El Entre Ríos)