Revelaron la cantidad de dinero que robaron del comercio de neumáticos en Paraná

Policiales Robaron importante cantidad de dinero de un comercio de neumáticos en Paraná

Robaron en el mayorista y distribuidor de neumáticos “Fleming y Martolio”, ubicado en calle Dean J. Alvarez. El pasado domingo, malvivientes ingresaron al reconocido local que vende neumáticos realizando un boquete en el techo y descendieron, con una soga, a una de las oficinas donde se encontraba una caja fuerte.Walter Giordano, Segundo Jefe de la División Robos y Hurtos, dialogó cony brindó detalles del hecho. “La empresa tenía que realizar la denuncia en base a las directivas que imparten sus superiores”. En relación a eso, contó que este miércoles, autoridades de la empresa se acercaron a la comisaria decima a realizar la denuncia.Según supo, la suma con la que se alzaron los delincuentes es de “$290.000”. Al respecto, Schmuck indicó que “no es mucho, es más el daño que realizaron para ingresar al local que lo que se llevaron”.El sub jefe señaló que “hay que tener cuidado porque está en proceso de investigación el hecho”. Sobre la posibilidad de que alguien haya filtrado información, dijo “todo está en manos de la justicia, pero no hay un hecho fehaciente y no es un monto elevado de dinero.Personal policial trabaja con varias cámaras de seguridad para tratar de aclarar el hecho. La mayoría de los vecinos consultados, manifestaron no se escuchó ningún ruido en la madrugada. Además, la Dirección de Criminalística, levantó distintos rastros y huellas que serán peritados.