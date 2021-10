Espeluznante relato sobre la violación de doce hombres a una menor de edad

En 2018, 12 hombres sometieron sexualmente a una joven que en ese entonces tenía 16 años. El aberrante hecho ocurrió en una vivienda particular del pueblo de Pilar, departamento santafesino de Las Colonias. El sábado pasado, 10 de los 12 atacantes quedaron en prisión preventiva, mientras que uno permanece en España y el último, por tratarse de un menor de edad al momento del hecho, fue remitido a la Subsecretaria de la Niñez.La violación en manada ocurrió el 11 de mayo de 2018, cuando se llevaba a cabo una reunión en una vivienda de la que participaban un grupo de jóvenes y donde tres chicas llegaron invitadas para participar. En ese contexto se da el terrible hecho por el que los 10 hombres fueron imputados."Eran todos mayores de edad entre 20 y 23 años cuando ocurrió el hecho, en mayo de 2018", confirmó la fiscal Ángela Capitanio en diálogo con. La salvaje violación fue denunciada dos meses después por la madre de la víctima.La menor tenía 16 años y al día siguiente había una fiesta familiar, por lo que en ese momento no quiso contarlo. Tampoco se animaba. "La madre se entera por otra persona de lo que había pasado", reveló la fiscal."En este caso la víctima, producto de la ingesta de alcohol y de haber fumado marihuana por primera vez en su vida, no podía dirigir su voluntad -comenzó a explicar Capitanio-. Ella recuerda la violencia con la cual fue sometida, de a momentos se adormecía o se despertaba, mientras iban pasando uno a uno", señaló.La joven fue sometida sexualmente por un lapso de cinco horas. "Ella recuerda episodios concretos de preguntar 'quién sos' y de pedir que paren cuando los identificaba", relató la representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Mientras la violaban, ella podía ver a un costado cómo el resto miraba y se masturbaba mientras esperaban su turno."La condujeron a una habitación en la planta baja en donde invitaron a un menor para que debutara con la víctima, mientras ella seguía sometida por los efectos del alcohol y la marihuana", agregó la fiscal.Por las características de este hecho, que ocurre en esta pieza, el resto de las mujeres no vieron lo que sucedió, por eso es difícil distinguir qué hizo cada atacante. Las otras dos jóvenes no denunciaron ningún acto de violencia.Los 10 atacantes detenidos viven en Pilar, en tanto otro se encuentra en España. "La orden de detención está vigente a pesar de que el abogado manifestó que la persona se puso a derecho. Si en los próximos días no se presenta a la Justicia, en breve pedirán la captura internacional", adelantó Capitanio.Otro de los involucrados era menor de edad en ese momento, por lo que se remitió copia a la Subsecretaría de NiñezLa investigación está prácticamente concluida, por lo que resta poco tiempo para que la Fiscalía presente la acusación a juicio. Los acusados podrían recibir condenas de 8 a 20 años.