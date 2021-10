Un robo de cables dejó a una escuela entrerriana sin clases presenciales

La mañana de este martes no fue para nada grata en la comunidad educativa de la Escuela Nº 31 Martín Fierro, del acceso a la ciudad de Concepción del Uruguay, cuando sus directivos vieron que los ladrones anduvieron en el establecimiento.Hace pocos meses, el establecimiento recibió un dinero para lograr reparar la bomba de agua, tan necesaria para el normal funcionamiento, pero, luego del fin de semana largo, descubrieron que desconocidos había desenterrado y cortado todos los cables de la instalación.“Sentimos mucha impotencia. Necesitamos de este elemento para poder seguir con las actividades. Todo cuesta mucho y el sacrificio de todos es constante. Nos cortan las manos con hechos como estos”, señalaron desde la Escuela al portalLa directora dio aviso a la Policía, tomando intervención personal de la Comisaría Cuarta y de Criminalística.Las consecuencias del accionar de estos inadaptados, obligó a los docentes a la suspensión de clases. Se vieron obligados a recurrir nuevamente la virtualidad y a la entrega de cuadernillos, para que estudien en sus casas.En diálogo con miembros de esa comunidad educativa, se supo que las autoridades ya se comunicaron con la Dirección Departamental y con Arquitectura, para ver de solucionar esto cuanto antes.El robo (la bomba afortunadamente no lograron sacarla) demandará una importante inversión, ya que no solo se tiene que hablar de cables, sino que para evitar que esto se repita y que la obra sea algo seguro y definitivo. Se tiene que construir con materiales el paso de los caños que lleven por dentro la instalación eléctrica y construir un gabinete para mayor seguridad de la bomba de agua.