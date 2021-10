Intentó cometer un robo y huyó, efectuando disparos: buscaban al delincuente

Llamó la atención de los transeúntes el gran operativo policial, con patrulleros del 911 y de comisaría segunda, en zona de calles Álvarez Condarco, Avenida de las Américas y Yancovich de Paraná, conoció Elonce TV.



El despliegue se debió a un intento de robo con arma de fuego. Ocurrió en Avenida Ramírez y calle Provincias Unidas; el delincuente no pudo cometer el ilícito y huyó, llegando hasta la zona en donde se montó el operativo policial, tal cual indicaron algunos testigos al personal policial.



El sujeto, tras huir raudamente por más de diez cuadras, llegó hasta zona de Barrio Villa 351. Los efectivos policiales llegaron hasta esa zona de la ciudad, para intentar localizar a esa persona.



Se indicó a nuestro medio que al no poder cometer el ilícito, el delincuente, en plena vía pública, comenzó a efectuar disparos y afortunadamente no hubo heridos. Elonce.com.