Ladrones mataron a golpes a un perro que les ladró cuando ingresaron a la casa

Foto: La vivienda donde ocurrió el hecho Crédito: El Litoral

Tras escalar un tapial, delincuentes se ganaron al patio de la propiedad de San Lorenzo al 1000, casi esquina con J. J. Passo, en la ciudad de Santa Fe, donde se encontraron con un perro, raza Boxer, que reaccionó ante la presencia de los intrusos.



Si bien el can puso en fuga a los intrusos, el costo fue demasiado alto, ya que perdió su vida por los golpes recibidos. Horas después la mujer que vive allí se encontró con la horrible escena de su mascota muerta.



Vecinos de la cuadra dijeron que los hechos de inseguridad en la zona ya son cosa de todos los días.



"Creo que algo vamos a tener que hacer. Ir a la comisaría 2da. no tiene sentido porque ya sabemos la respuesta. Nos dicen que no tienen móviles y que les falta personal. Entonces tenemos que ir más arriba. Vamos a ir al ministerio de Seguridad porque así no se puede seguir", sentenciaron. (El Litoral)