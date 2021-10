Joven se endeudó para abrir un local y lo desvalijaron: el dolor del dueño

Gonzalo Lazos tiene 26 años. Hace un mes abrió un local de ropa para vender por mayor y menor. Para eso, tuvo que sacar un préstamo, vender una moto y con más dinero ahorrado poder equiparlo. Se preparaba para el Día de la Madre. Sin embargo, la inseguridad lo golpeó. El local, ubicado sobre Donato Álvarez al 8.800 en barrio Argüello (Córdoba capital), quedó vacío.Delincuentes ingresaron por la parte de atrás. Primero rompieron la ventana del baño para ver si había alarmas. Acto seguido, destrozaron la puerta y se llevaron más de un millón y medio de pesos en mercadería: hasta la ropa de los maniquíes.“No me dejaron nada. Me destrozaron, me hicieron bosta”, manifestó con mucha bronca y su voz entre cortada en diálogo con Telenoche. Con mucho esfuerzo, Gonzalo abrió las puertas del negocio y en pocos días, sus sueños se derrumbaron. Ahora tiene que volver a empezar, pero ya no cuenta con recursos.“No se cómo vamos a hacer ahora. A toda la plata la conseguí de préstamos. Tuve que vender una moto, todo de a poco y de la noche a la mañana vienen y te quedás sin nada”, agregó entre llantos.Y agregó: “Es doloroso, me cago laburando para tener algo y no se puede”. “No entiendo por qué pasó todo esto, por qué hay que estar cuidándose”, continuó tratando de encontrar una explicación a lo sucedido.El joven está devastado, ya que era su único trabajo, el que le daba de comer, con el que podía seguir viviendo. “Era plata prestada y ahorros., ¿cómo lo pago ahora?”, cerró preocupado y ya sin aliento.