Motociclista terminó herido en la banquina: dijo que un auto lo chocó

En la mañana de este martes, efectivos de la Comisaria 15 se hicieron presentes en la ruta 12, a raíz de un llamado al 911 que daba cuenta de un siniestro vial en cercanías a la escuela N° 93.



En diálogo con Elonce TV, el comisario Sebastián Duarte, Subjefe de la Comisaría, relató que al llegar al lugar, encontraron a un hombre de 33 años tirado en la banquina junto a su moto, una Corven Energy de 110 cc.



El mismo manifestó que había sido colisionado desde atrás por otro vehículo del cual no pudo dar características ya que no alcanzó a observarlo, y no se detuvo.



El supuesto impacto, hizo que el motociclista despistara y terminara en la banquina, sufriendo algunos golpes en sus brazos y piernas razón por la cual fue derivado en ambulancia al hospital San Martín para su atención.



El comisario Duarte dio cuenta que la moto “tiene los daños producidos por la caída, lo demás es tarea de investigación de Criminalista y Accidentología Vial”. Sobre el accidente señaló que “es un lugar donde circulan muchos vehículos a gran velocidad y pudo haber sido arrastrado por el viento de algún camión o colisionado por algún vehículo”. Elonce.com