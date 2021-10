Niño de 5 años fue herido de bala en la cara en medio de un tiroteo en Rosario

Un nene de 5 años resultó herido mientras otros mayores también sufrieron lesiones similares en el marco de un feroz ataque a balazos perpetrado esta noche en la zona sudoeste de Rosario. Testigos señalaron que se escucharon cerca de 20 detonaciones de arma de fuego. El pequeño fue trasladado al Hospital de Niños Víctor J. Vilela, aunque estaría fuera de peligro. Fue a escasos donde el año pasado acribillaron a balazos a un supermercadista de origen chino.



La balacera fue perpetrada en horas de la tarde en una casa de Garzón y Juan XXIII, según testimonios de testigos. Al parecer, de acuerdo a la versión preliminar, los agresores descendieron de un vehículo y dispararon a mansalva hacia el interior de un vivienda en la que se encontraba una familia. Como resultado de ese ataque, un nene de 4 años sufrió al menos una herida de bala, razón por la cual fue trasladado de inmediato por familiares al Vilela, donde se encuentra internado.



"El niño esta hemodinámicamente estable y lúcido. Presenta herida en mejilla izquierda con fractura conminuta de maxilar inferior y una lesión de continuidad en mejilla", confirmó la directora del Vilela, Viviana Esquivel para agregar que "los especialistas, cirujanos maxilofaciales y cirujanos plásticos están evaluando los pasos a seguir, mientras el niño está acompañado por su padre".



En tanto, en esa ráfaga de disparos (testigos dicen haber escuchado cerca de 20) también resultaron heridos un hombre y una mujer, quien sería la madre del pequeño. Ambos fueron trasladados en un vehículo escoltado por patrulleros hacia el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca), aunque hasta este lunes por la noche no habían podido ser identificados. "No sabemos nada, salí a hacer un mandado y vimos a la policía; dicen que se escucharon más de 20 tiros y había un nene herido, pero no sabemos más nada", le dijeron a Telefé Rosario dos vecinas del barrio, aunque no ofrecieron mayores precisiones respecto al ataque a balazos.



De acuerdo a la mecánica de la balacera, trascendió que un vehículo con al menos dos personas a bordo frenó en la puerta de la casa de las víctimas, uno de ellos descendió del auto y comenzó a disparar hacia el interior de la vivienda, aunque esos datos son materia de investigación de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) por orden del fiscal de Homicidios en turno. De acuerdo a fuentes policiales, los sospechosos habrían descendido de un Citröen C4.



Se trata de una zona ubicada a escasos metros donde el 10 de marzo del año pasado ejecutaron a balazos a un supermercadista chino. La víctima Dai Wei Ying, tenía 35 años y estaba a punto de abrir su negocio cuando un sospechoso lo sorprendió y le descerrajó varios disparos casi sin mediar palabra. (La Capital)