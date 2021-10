Padres detenidos por muerte de bebita: el resultado de la autopsia será crucial

Más detalles

La muerte de una bebita, de dos meses de vida, es investigada por la Policía y la Justicia de la capital entrerriana. Según trascendió el cuerpo de la pequeña presentaría signos de haber recibido malos tratos. Fuentes allegadas a la investigación adelantaron aque se aguarda, que fue derivado en la víspera a la Morgue Judicial de Oro Verde. Para quienes están a cargo del caso, el resultado de la misma serár. Sumarán declaraciones testimoniales de allegados a la pareja.La víctima es una beba dos meses, quien según indicaron fuentes policiales,Por otra parte, fuentes policiales señalaron a este medio queSegún dijeron los investigadores aen el allanamiento "", por eso la fiscal solicitó "tener bajo resguardo en la Alcaidía a los papás. Será crucial el resultado de la autopsia para entender qué sucedió con la bebé", dado que "los médicos no pueden establecer la causal de muerte".", manifestaron.Horacio Blasón, de la División de Homicidios de la Policía de Paraná, indicó aque "los padres de la bebé pidieron auxilio a la policía porque la bebita aparentemente no respiraba. La menor fue trasladaba por un móvil de la comisaria trece al hospital Militar pero no se pudo hacer nada".Tras lo sucedido, la fiscal interviniente, Evangelina Santana "ordenó la realización de la autopsia para determinar con certeza las causas de la muerte. Hay circunstancia que consideró donde supuestamente se podría haber cometido un delito", relató.Blasón indicó que en horas de la siesta se realizó un allanamiento en el domicilio donde vivía la pareja junto a su hija. "Se hizo un relevamiento integral de la vivienda y se secuestraron elementos de interés de la causa, que complementaran el resultado de la autopsia para saber cómo murió la bebé".La fiscal junto con el personal de la comisaria 13 y la División de Homicidios, "reunió a todo el entorno de los padres y le tomó testimoniales. Además, entrevistamos a la dueña de la casa donde se alojaban y a diferentes vecinos".Luego del resultado de la autopsia continuará el proceso judicial.