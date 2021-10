Bebita muerta en Paraná: tomaron testimonios y el padre sería soldado voluntario

La muerte de una bebita de dos meses de vida, que conmociona a la capital entrerriana, es investigada por personal policial. Según trascendió el cuerpo de la pequeña presentaría signos de haber recibido malos tratos. Los padres, una mujer de 22 años y un hombre de 24, están detenidos de manera preventiva y trascendió que el progenitor sería un soldado voluntario.Horacio Blasón, de la División de Homicidios de la Policía de Paraná, indicó aque “los padres de la bebé pidieron auxilio a la policía porque la bebita no aparentemente no respiraba. La menor fue trasladaba por un móvil de la comisaria trece al hospital Militar pero no se pudo hacer nada”.Tras lo sucedido, la fiscal interviniente, Evangelina Santana “ordenó la realización de la autopsia para determinar con certeza las causas de la muerte. Hay circunstancia que consideró donde supuestamente se podría haber cometido un delito”, relató. El resultado final estaría este martes.Blasón indicó que en horas de la siesta se realizó un allanamiento en el domicilio donde vivía la pareja junto a su hija. “Se hizo un relevamiento integral de la vivienda y se secuestraron elementos de interés de la causa, que complementaran el resultado de la autopsia para saber cómo murió la bebé”. Segun trascendió en la casa se observó un ambiente de desórden y desprolijidad, con falta notable de aséo y hasta la existencia de un cenicero con muchos restos de cigarrillos en la misma habitación donde también dormía la menor.La fiscal junto con el personal de la comisaria 13 y la División de Homicidios, “reunió a todo el entorno de los padres y le tomó testimoniales. Además, entrevistamos a la dueña de la casa donde se alojaban y a diferentes vecinos”.Luego del resultado de la autopsia continuará el proceso judicial.