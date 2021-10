Pelea a la salida del boliche: el agredido no hizo denuncia y rechazó asistencia

Sobre los operativos por el fin de semana largo

La pelea ocurrió en Avenida Laurecena, a metros del reconocido boliche de Paraná, cerca de las 6 de la mañana.“El sábado hubo más concurrencia a los locales bailables de calle Liniers y si bien había recurso policial desplegado en la zona una vez finalizado el evento, ocurrió esta situación fortuita y alejada por el horario (del cierre de boliche), dado que se inició como una situación de tránsito”, comunicó ael jefe de la comisaría octava, Jorge Pérez., explicó.lo que fue inmediatamente advertido por el personal policial y la situación fue disuadida para proceder a demorar a los autores”, aclaró el funcionario policial.En la oportunidad, Pérez aclaró: “Lo que no se divisa en el video es que una vez presente la ambulancia con personal del 107 para intentar atender al ciudadano, éste,“Personal de Emergencias si no es voluntario, no puede proceder al traslado, por lo cual se retiró”, acotó al respecto.El comisario confirmó que el hombre que quedó tirado en el piso inconsciente tras la pelea presentó “lesiones leves”. Y remarcó que “se retiró sin hacer la denuncia” contra sus agresores., aseguró Pérez.“A raíz del fin de semana largo se vio una masiva concurrencia de turistas y vecinos de localidades cercanas en la zona de Puerto Nuevo dado que fue un punto de concentración debido a la feria de emprendedores y el paseo gastronómico que fue ubicado sobre calle Laurencena a la altura de Plaza de Las Colectividades. Fue por eso que, desde Jefatura Departamental, en consonancia con la Dirección de Operaciones y Seguridad, se dispusieron diferentes operativos a los fines de cubrir la totalidad de los espacios públicos con gran cantidad de recurso policial desplegado durante el fin de semana largo”, comunicó el comisario al ratificar: “Los eventos diurnos hasta el momento se desarrollan sin novedad”.