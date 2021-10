Por un posteo en Facebook, una joven asesinó a otra de una puñalada

La violencia urbana es ese fenómeno social que, lamentablemente, llegó hace tiempo y se instaló en las principales ciudades del país. Córdoba no es la excepción. Desde hace tiempo, la violencia urbana es la principal causa de muerte intencional, año tras año, muy por encima de los casos de inseguridad y de la violencia de género.Peleas, venganzas, ajustes de cuentas vienen cobrándose vidas sin freno en los últimos tiempos. En estos casos, la droga y el alcohol no dejan de estar presentes.El domingo terminó con un dramático episodio de violencia urbana: una mujer fue asesinada de una puñalada en el cuello en villa Inés, asentamiento próximo al barrio Maldonado, en la zona este de la ciudad de Córdoba.Con los testimonios recolectados, personal de Homicidios de la Policía de Córdoba detuvo rato después a una sospechosa del crimen.La víctima de esta historia fue identificada como Jénifer Suárez, quien tenía 25 años.Un posteo en la red social Facebook habría sido el detonante de la pelea y del crimen, según confiaron a La Voz fuentes con acceso a la causa. Al parecer, un escrito o un comentario en la red social, en las últimas horas, habría iniciado una espiral de violencia que terminó de la peor manera.En la tarde del domingo, Jénifer Suárez fue atacada por al menos otra mujer en villa Inés. Resultó con un profundo corte en el cuello, además de otras lesiones.Malherida, la joven fue trasladada hasta el dispensario ubicado en el barrio Maldonado. Tan grave era la herida que finalmente perdió la vida.Anoticiada la Policía, se inició una investigación que, al cabo de unas horas, tuvo avances.Así fue que personal de Homicidios detuvo en inmediaciones de la zona de Campo de la Ribera a una sospechosa del crimen. Fue identificada como Rocío Romero, quien tiene 31 años y quedó imputada como supuesta autora de homicidio. La causa prosigue y no se descartan más detenciones.Existe una marcada tensión en la zona y la Policía ha montado un operativo especial para evitar incidentes. Fuente: (LaVoz)