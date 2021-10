Violento robo a una embarazada: “Mi nena no nació y ya sufrió un asalto”

Poco después, el hombre se mostró indignado por, según contó, los reiterados episodios de inseguridad que se viven en esa localidad del partido bonaerense de La Matanza: “Sin nacer, mi nena ya sufrió un asalto. Es increíble lo que pasa”.El hecho sucedió a las 6.30 de la mañana de este jueves y quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona. En las imágenes se observa que uno de los delincuentes, que viajaba como acompañante, se bajó de la moto y arremetió contra las víctimas con un arma en su mano derecha, mientras su cómplice lo aguardaba a bordo del rodado.“Nos dimos cuenta (que nos iban a robar) cuando los vimos. Y dijimos ya está. Nos decía ‘dame todo’ y todo el tiempo nos apuntó con el arma. Yo no me podía mover, no podía reaccionar, me quedé paralizada”, relató Cecilia a Todo Noticias, todavía en estado de shock.La situación terminó cuando una vecino oyó los ruidos e hizo sonar la alarma vecinal. Esto espantó a los atacantes, que huyeron rápidamente. Se llevaron el teléfono celular y la billetera del hombre y la cartera que tenía la mujer con sus pertenencias.Fueron alrededor 30 segundos que para las víctimas se hicieron interminables y que dejaron el lógico daño psicológico: “Ayer estuve todo el día nerviosa, con contracciones en la panza, pensando qué podía haber pasado”, dijo Cecilia. Por su parte, Adrián, que es chofer de transporte público, se vio afectado en su trabajo: “Los pasajeros me indicaban el boleto y no prestaba mucha atención porque me quedé pensando en lo que había pasado”.“Lamentablemente ya no se puede salir ni a trabajar. No se puede vivir más así. Hay que estar pendiente cuando escuchás una moto, o cuando hay que meter el auto, que tenés que estar mirando para todos lados. Este barrio era tranquilo y ahora, como en todos, hay mucha delincuencia”, lamentó el hombre, que agradeció por no sufrir consecuencias mayores. (