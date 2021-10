“A los tiros por la música”: baleó a una chica de 16 años y la dejó parapléjica

Las hermanas Lozano viven en Balvanera con sus padres y llegaron al cumpleaños en el barrio porteño de Barracas.



"Estábamos pasándola bien, escuchando cumbia, comiendo algo y la puerta de la casa de los tíos de mi amiga estaba abierta para que corra aire. De repente vemos un hombre a los gritos, junto a la reja, exigiendo de mala manera que bajemos la música. A los gritos amenazó: 'Si no la bajan, amanecen todos muertos'. Yo pregunté quién era y me dijeron que era un vecino, contó Sara de 21 años.



Pasaron 50 minutos y la joven hacia afuera cuando vio al hombre apuntando con un arma. “Creo que mi reacción fue volar contra una pared, intentar cubrirme. Recuerdo que mi hermanita estaba bailando cerquita mío... En ese instante siento que una bala roza mi cabeza, me doy vuelta y la veo a Sandrita boca arriba, con sangre en el pecho".



"Era tal el caos y desmadre, los gritos y la desesperación, que nadie atinó a hacer nada. Por suerte la Policía vino rápido pero la ambulancia demoraba. Entonces decidí llevarme a Sandrita al hospital", dijo.



Los médicos le aseguraron que gracias a su accionar su hermana Sandra no murió en el acto, pero “la está peleando en terapia intensiva y con un parte médico poco alentador, además de que no podrá volver a caminar”.



El estado es crítico, la bala le entró por la espalda, quebró tres costillas, perforó el pulmón derecho y lastimó la médula ósea.



Del vecino, autor de los disparos, sólo se sabe que está prófugo, pero identificado.