Video: un colectivo lo pasó por encima y salió caminando

Tanto el hombre en su bicicleta, como el conductor del bus frenaron por un semáforo en rojo, pero una vez que se puso en verde, el ciclista avanzó derecho y el chofer del colectivo giró hacia la derecha. En ese momento, el vehículo de gran porte arrolló al hombre y en las crudas imágenes se ve como éste quedo completamente abajo del mismo.Las imágenes son realmente impactantes y difíciles de creer que no haya sido una tragedia. Que, al hombre, identificado como Aldo Medina, no le haya sucedido nada se explica porque su bicicleta hizo algo de palanca para que las ruedas del colectivo no le pasaran por todas las piernas. Además, en el momento del impacto logró meterse más hacia el centro del vehículo, para evitar que lo toquen las ruedas traseras y el chofer del colectivo iba a una baja velocidad, por lo que pudo frenar a tiempo.

"No traté de salir, porque si trataba de salir las ruedas de atrás me agarraban. Me tiré al medio del colectivo donde no tenía peligro”, contó Aldo Medina al medio local Canal 9 Televida Mendoza y agregó: “La misma gente escuchó el ruido de la bicicleta, que la iba arrastrando. No iba a gran velocidad. Justo el colectivero (conductor) que iba manejando es amigo mío”.Las únicas heridas recibidas, en algo que podría haber sido tragedia, fueron una pequeña lesión en la cervical, por lo que le pusieron un cuello ortopédico, y heridas en la pierna izquierda y los pies.Los mendocinos presentes quedaron perplejos con el milagroso hecho y el video se hizo viral en las redes sociales, donde miles de usuarios no pueden creer lo que ven.