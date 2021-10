Automóvil chocó fuertemente contra un contenedor

Automóvil Renault Sandero chocó fuertemente contra un contenedor en el carril de Avda. Independencia con dirección San Martín hacia Laurencena, en Crespo.El suceso vial ocurrió antes de las 6:00, cuando aún no había amanecido. Afortunadamente no hubo lesionados, pero el automóvil dañado quedó en el lugar, tras las diligencias de los inspectores municipales.El rodado era conducido por un joven, radicado en Crespo, quien resultó ileso. El vehículo sufrió serias roturas en la parte frontal. (Estanción Plus)