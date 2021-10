"Se llevaron las fotos de toda la vida": le robaron con inhibidor de alarma

El miércoles cerca de las 16, abrieron con inhibidor de alarma una camioneta Nissan estacionada en Junín entre Rivadavia y San Luis, de la capital santafesina. El dueño del vehículo la estacionó, llevó a su hijo a realizarse un estudio y cuando regresó al vehículo, lo encontró abierto. Los ladrones se llevaron una mochila con una notebook y dos discos extraíbles.El hijo del matrimonio se quebró un brazo hace un tiempo, ayer se descompensó y lo llevaron a un sanatorio privado para realizarle una placa en la mano. Pasó un lapso de tiempo y cuando el padre del menor regresó se encontró con el vehículo abierto.Gisela Caminos, esposa de la víctima del robo, dijo con Ignacio Laurenti y Fabiana Chiappero en Emergencias 911 por: "No son improvisados, fue a plena luz del día. A mucha gente le ocurrió y ahora me estoy enterando".La entrevistada considera que no es un robo al voleo y que se trata de una organización. De la camioneta sacaron una mochila con una notebook y dos discos extraíbles con todas las fotos del menor de los dos hijos del matrimonio y material de trabajo del marido de Gisela."Se llevaron las fotos de nuestra vida", expresó muy angustiada Gisela. En la cuadra hay un solo comercio que tiene cámaras y está orientada solo a la puerta de ingreso así que no pudieron obtener registros de lo ocurrido.La denuncia fue radicada en la Comisaría Primera. El esposo de Gisela es docente y en la computadora tenía guardado todo el material para dar clases además de las fotos desde que su hijo nació hasta hoy que tiene 14 años.