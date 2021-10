Un hombre tomó de rehén a su ex pareja y sus tres hijos durante varias horas

En la noche del miércoles, una familia vivió momentos de mucha tensión en una vivienda ubicada en Zapata Goyán al 500, en la localidad santafesina de Recreo Sur, cuando un hombre ingresó a la casa y tomó de rehén tanto a su ex pareja como a sus tres hijos.

El hombre tiene 35 años y los tenía amenazados con un cuchillo mientras la policía intentaba deponer su actitud.

Según consta en la denuncia policial, el acusado no cedía y debieron convocar a un mediador que logró que dejara salir tanto a los tres niños menores de edad como a su ex pareja, pero manifestó intenciones de quitarse la vida, y en ese instante, actuaron los oficiales de policía que lograron detenerlo.

Toda la situación comenzó alrededor de las 21 horas y tuvo fin en la madrugada, promediando la 1:20 hs. El hecho fue caratulado como Tentativa de suicidio y lesiones dolosas en el marco de violencia de género. Fuente: LT10