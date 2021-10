Atacó salvajemente a su ex, trató de acuchillarla y golpeó a su hija de 10 años

Un hombre fue detenido por la policía después de haber provocado un escándalo al realizarle "una escena de celos" a su ex concubina, haberle propinado una golpiza, intentar acuchillarla y lesionar a la hija de ambos.



El gravísimo hecho de violencia de género se registró en un paraje del interior del departamento Moreno, en la provincia de Santiago del Estero.



La damnificada (39) se había presentado en la Comisaría 29 de Quimilí y allí relató que estuvo en concubinato 17 años con el acusado (44), con el que tuvo cuatro hijos, la menor de 10 años.



Aseguró que siempre fue víctima de malos tratos y que por ello en diciembre último decidió separarse. Sin embargo, señaló que el acusado continuó amenazándola.



El lunes en la tarde, la mujer habría contratado un auto para realizar un viaje y al regresar, el automovilista de apellido Flores estacionó frente a la casa de la damnificada y mientras bajaba sus pertenencias, se presentó el acusado que empezó a realizarle una escena de celos.



Flores, al ver la situación se habría retirado para no interferir. El denunciado habría comenzado a golpear a la mujer con sus puños y al derribarla le propinó puntapiés.



La niña, que presenció las agresiones, habría intentado frenar a su papá, pero éste le dio un golpe a mano abierta en el rostro, provocándole un sangrado en la nariz.



Lejos de calmarse, el acusado ingresó a la casa y tomó un cuchillo con el que pinchó las ruedas del auto y luego intentó herir a la mujer, pero no habría podido atravesar su campera.



Tras ello, el agresor se dio a la fuga y horas más tarde, la mujer decidió dirigirse a la comisaría. La fiscal de turno solicitó una orden de detención contra el acusado, medida a la que la jueza de Género dio luz verde.

Fuente: El Liberal