Matrimonio víctima de asalto:"Cerraremos todo, vamos a vivir como en una cárcel"

Un matrimonio de la ciudad de Concordia fue víctima de un violento asalto en su vivienda. Los maniataron y golpearon. Según contó el hombre, tras el robo, el ladrón “que estaba drogado”, lo obligó a que lo llevara en su auto hasta un bar. Ocurrió este martes a las 17.45.Fochezzato, que es periodista, indicó aque “mi señora estaba sola, yo estaba en el centro. El muchacho entró por el techo de la casa, bajó por la terraza hacia la vivienda. Tenemos una escalera en el patio interno. Sorprendió a mi señora y empezó a pedir plata, oro y un arma. Yo tengo un cuchillo especial para paracaidistas y eso agarró”.“Tenía los ojos rojos este chico. Pedía ropa nueva, se llevó prendas de mi señora. La ató de pies y manos a mi mujer, pero como no sabía atarla lo hacía débil y ella podía desatarse. Cuando yo llegué me recibió agarrándome de la campera, me llevó al garaje y me tiró. Eso me provocó algunas heridas. Me amenazó con matar a mi mujer, me pedía plata, me decía que éramos ricos y no ayudábamos a los pobres. Mi señora le decía que eso no es así, que somos jubilados y encima cobramos la mínima”, relató.En ese sentido, remarcó que “ayudamos a todo el mundo. Vienen a vender naranjas y le compramos. Vienen a pedir arroz y les damos. Nunca dimos plata porque consideré siempre que era para la droga. Pero siempre los ayudamos. Si necesitaban zapatillas les dábamos. Hemos dado hasta termos. Eso lo hicimos hasta ahora, lamentablemente ahora no ayudo más a nadie”.Para más seguridad, aseguró aque “cerraré mi casa con una malla sima, me va a quedar una cárcel. Voy a estar encerrado peor que en una unidad penal. Ya no voy a tener una casa. No sé si en vez de casa Fochezzato va a llamarse la cárcel Fochezzato”.Y continuó su relato sobre el asalto: “el delincuente se llevó una bolsa de consorcio con ropa, una planchita del pelo, un secarropa. En un bolso de viaje se llevó un taladro, una moladora, un destornillador inalámbrico. Me pidió que lo lleve a su barrio con todo eso. Primero me dijo que yo era el abuelo, después que yo era el tío. Subimos todo al auto, me llevó desde barrio Colonial a barrio Constitución. En una esquina me hizo parar, agarró las cosas y se fue”.“Me mantuve calmo porque no se sabe con qué te va a salir esta gente, estaba drogado. Amenazaba de muerte. Mi señora en un momento quiso escapar, la encontró, la tiró al piso y le pegó patadas”, dijo.Aseguró que el delincuente tiene alrededor de 25 años, es de contextura mediana y actuó a cara descubierta.“En el auto también hizo desastre. Tiró todos los papeles, me tiró un crucifijo. En la casa ni hablar, sacó ropa de todos lados”, finalizó.