Estafas telefónicas en Paraná: víctimas entregaron más de US$4.000 y $200.000

Se registraron cuatro nuevas estafas bajo la modalidad del "cuento del tío" en 24 horas en Paraná. Según informaron a, los delitos se realizaron en horas de la siesta del martes.Los malvivientes se alzaron con 3.800 dólares; 160 mil pesos; 60 mil pesos; 700 dólares, 15 mil pesos y joyas de alto valor. Las estafas se realizaron en viviendas ubicadas en calle La Rioja, Chacho Peñaloza, Castelli y en calle Soler.Blanca Ramírez, de la División de Delitos Económicos dialogó cone indicó que los damnificados “son personas adultas mayores, entre 73 y 86 años, que vivían solas”.La comisaria, señaló que más allá de la campaña de prevención que se realiza, “las víctimas son personas que se encuentran sola en su domicilio y no tienen el consejo de la familia”, dijo. A su vez remarcó la importancia de “alertar a estas personas sobre lo que puede llegar a pasar”. Destacó que es importante el compromiso ciudadano para evitar estos casos.Al respecto, Ramírez comentó que “también hubo un caso de tentativa de estafa, que fue alertado por un vecino que vio salir a una mujer con una caja. Rápidamente la asistió y la ayudó a volver a su domicilio sin que ocurra nada”.“Es importante remarcarles a las personas que no entreguen datos personales por teléfono, dinero a personas desconocidas y no hacer ingresar a nadie al domicilio", indicó.Alrededor de las 14 horas del martes, ocurrió otra estafa telefónica en calle Soler de la capital entrerriana.Una mujer, recibió un llamado al teléfono fijo por parte de una mujer aludiendo ser su hija. La misma, le informaba que debía cambiar todo el dinero en efectivo que tenía en el domicilio ya que este saldría de circulación, y que, para realizar el trámite, un empleado del banco pasaría por su vivienda a retirar el dinero.Minutos más tarde, un hombre; de contextura física delgada, piel tez trigueña, aprox. 1,70 mts de altura, pelo corto oscuro, el cual vestía una camisa blanca y un pantalón negro; se hizo presente en el lugar. Retiró todo el efectivo con el que la ciudadana contaba: $60.000La denuncia se radicó en Comisaria Octava, se informó aOtro de los delitos, ocurrió en calle La Rioja alrededor de las 15 horas del martes. La damnificada, una mujer de 87 años de edad, recibió un llamado telefónico por parte de un hombre, el cual mencionó que era un supuesto sobrino. El estafador, le manifestó que pasaría a retirar los dólares y pesos que tenía la mujer ya que los números de serie de los billetes estarían por vencer. Además, le indicó que guarde todo en un bolso, mas algunas alajas de oro, supoMinutos más tarde, se presentó en la finca una mujer vestida con ropa oscura la cual retiró una cartera de color marrón con la totalidad de: 700 dólares, $ 15.000 y alajas de oro.Veinticuatro horas después, familiares advirtieron que se trató de una estafa cuando el hijo de la víctima se enteró del hecho.Personal policial de comisaria segunda, tras revisar las cámaras de seguridad, observó que una mujer se subió a un auto Peugeot de color azul en el cual se conducía como acompañante.Una tercera estafa se registró en el barrio B° Paraná XIV, calle Chacho Peñaloza, cerca de las 15 horas del martes.La dueña de la casa, recibió un llamado de una mujer, que se hizo pasar por su hija, diciéndole que se encontraba en el banco y que se había enterado que se desvalorizaban los billetes de $1.000 y de $500. Le pidió que juntará el dinero que tenia, que el hijo del gerente iba a pasar a retirar la plata.Durante la siesta, un hombre alto, de pantalón negro, camisa blanca y barbijo negro se hizo presente en el domicilio, al cual la mujer le entregó la suma de $160.000.Un móvil del 911 fue alertado del hecho y la denuncia se radicó en la Comisaria Decima, supoUna estafa no logró concretarse gracias al accionar y el compromiso de un vecino.Durante el martes, una mujer de 94 años recibió un llamado de un hombre haciéndose pasar por un sobrino y luego de una mujer que aludió ser su hija. Ambos, le decían que iban a mandar a una abogada a retirar cierta cantidad de dinero que se iba a devaluar, le indicaron que la esperará afuera de la casa.Cuando la damnificada salió de su hogar con una caja en sus manos, un vecino la vio y la alerto de la posible estafa. La mujer manifestó haber visto un auto blanco en la puerta de su domicilio.