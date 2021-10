Violento asalto en Concordia: tras robo, ladrón se hizo llevar hasta un barrio

Foto: La zona donde ocurrió el robo Crédito: Google Street View

El hecho ocurrió este martes en República Argentina y Dos de Abril, en la zona noroeste de Concordia. El ladrón atacó primero a la dueña de casa, Pabla Castillo, y luego arremetió contra su esposo, Alberto Fochezatto.



Fochezatto es conocido en la comunidad de Concordia, tanto por su prédica sobre la educación y seguridad vial, como también por labores periodísticas que ha desarrollado como reportero. Esta vez fue él quien se convirtió en noticia, al padecer un asalto violento, en el que fue maniatado y golpeado, por un hombre que habría actuado bajo el efecto de las drogas.



El relato de la víctima

“A las 5 y 45 aproximadamente, mi señora quedó sola, porque yo salí rumbo al centro. Al rato, me llama una vecina avisándome que había una persona arriba del techo de mi casa. Lo que menos me imaginé en ese momento es que fuera un ladrón. Yo me había llevado el teléfono de mi esposa para hacer un cambio de chip, así que ella no tenía comunicación. A las 6 y 25 aproximadamente vuelvo a casa y me encuentro con que el portón automático no me funciona y no pude entrar el auto. Entré por la puerta principal y me encontré con el ladrón, que usaba como arma un puñal de paracaidista que tengo yo. Me tomó de la campera y me llevó al garaje”, contó Fochezatto.



El ladrón había entrado por el techo, bajado por la terraza y finalmente accedido a un patio interno. “La perra ladró muchísimo pero el asaltante ni se inmutó. Evidentemente debe haber estado drogado”, conjeturó Fochezatto.



“A mi señora le duele el cuerpo, por las patadas que recibió. El ladrón no usó la punta de sus pies, sino que le pegaba con la planta. Ella estaba boca abajo y le pegaba. Lo mismo hizo conmigo”, relató.



Fochezatto calcula que el ladrón estuvo en la casa alrededor de una hora, y en todo ese lapso juntó los elementos para llevarse.



“Estoy lastimado porque ni bien llegué me tomó de la campera y luego me empujó hacia el garaje. Tropecé con dos escalones y caí. De todos modos, ninguna de las heridas es de gravedad”, aclaró.



“A esto que nos tocó vivir se lo atribuyo el gobierno”, disparó Fochezatto. “Permite la entrada de drogas –porque este tipo estaba drogado- y no hay control de nada. Mucha gente que dice que el delincuente entra por una puerta y sale por la otra y esto atribuido a la justicia de miércoles, por no decir otra cosa. Pido disculpas si alguien se molesta, pero esa es mi opinión. Damos gracias a Dios que estamos vivos. Tengo pensado poner una malla sima y voy a colocar un cartel que dirá ‘la cárcel de Fochezatto”, concluyó.



Los objetos robados

El ladrón, que infructuosamente buscó dinero en efectivo, se llevó una amoladora, un destornillador inalámbrico, un taladro, ropas, sábanas, un secador de pelo y una plancha de alisar el cabello, un anillo de oro y un teléfono celular, entre otros elementos.



Mientras cargaba los distintos objetos que iba encontrando, mantenía atada en el piso a la esposa de Alberto Fochezatto, según consta en la denuncia formulada en la Comisaría Séptima.



La víctima del robo transportando al autor

El punto final del atraco sobrevino de un modo inesperado. El ladrón obligó a Fochezatto a transportarlo en su auto, hasta la zona del Barrio Constitución, donde se bajó con el botín a cuesta. (Fuente: El Entre Ríos)