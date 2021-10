Un hombre fue atacado por tres pitbull: “Si no fuese por la vecina, lo matan”

El pasado viernes, un hombre que minutos antes había salido de su casa en la ciudad de Victoria, fue atacado por tres perros de raza pitbull que, afortunadamente, le provocaron lesiones leves.



La esposa del damnificado relató que “le mordieron la botamanga y lo tiraron al piso, él peleaba con los perros pero es una persona grande y no puede defenderse mucho. Le buscaban el cuello y la cabeza”.



Las consecuencias de este ataque hubieran podido ser terribles si no fuera por una vecina que tomó intervención para auxiliar al hombre. “Una mujer le pegaba a los perros con un palo para que lo dejen, pero casi la muerden a ella también”.



“Fue de terror quiero que alguien haga algo, por favor, si llegan a agarrar una criatura la matan”, sentenció la mujer tras contar que realizó la denuncia en la Jefatura Departamental, pero no obtuvo gran respuesta, ya que los funcionarios le explicaron que no es competencia de ellos y le recomendaron realizar la denuncia en fiscalía o en la Municipalidad.



El hombre fue atendido en el Hospital Fermín Salaberry, donde le curaron las heridas y lo derivaron para que le apliquen la vacuna antitetánica.



Hasta el momento nadie se hizo responsable por los perros, que siguen sueltos en la calle, sin bozal ni cuidado alguno, indica Lt39.