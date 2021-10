Dos policías condenados a prisión perpetua por matar de un disparo a un niño

Dos efectivos de la Policía de Tucumán fueron condenados a prisión perpetua por matar de un disparo por la espalda a Facundo Ferreira, un niño de 12 años al que en marzo de 2018 perseguían por una avenida de la capital de esa provincia cuando circulaba en una moto con un amigo, informaron fuentes judiciales.



El fallo de la Sala I de la Cámara Penal Conclusional tucumana recayó sobre Nicolás Montes de Oca y Mauro Gabriel Díaz Cáceres, a quienes hallaron culpables del delito de "homicidio agravado por el ejercicio abusivo de la función de miembros de las fuerzas de seguridad" en perjuicio del niño.



Según informó la Suprema Corte de Justicia de Tucumán, el tribunal estuvo integrado por las juezas Wendy Adela Kassar (Presidenta) y María Fernanda Bahler, y el magistrado Raúl Armando Cardozo.



"Asimismo, se dispuso la prisión preventiva sobre ambos condenados por el término de seis meses o hasta tanto quede firme la presente sentencia, lo que ocurra primero", señaló el informe judicial y agregó que los fundamentos de la sentencia se conocerán el 21 de octubre próximo a las 12.



La pena impuesta por el tribunal coincidió con lo que había solicitado la semana pasada en su alegato la fiscal Marta Jerez Rivadeneira.



La funcionaria judicial pidió, además, que ambos imputados sean trasladados a la cárcel inmediatamente después de dictada la sentencia.



Es que Díaz Cáceres no solo llegó al debate oral en libertad, sino que no fue ni siquiera separado de la fuerza y hasta que inició el juicio realizaba tareas administrativas en la Policía.



Por su parte, Montes de Oca está detenido, pero no por esta causa sino por el robo de una cartera cometido poco después del crimen de Facundo.



En tanto, el abogado que representa a la familia del niño asesinado coincidió con la fiscal y pidió la misma pena para ambos policías.



Mientras que las defensas de los policías alegaron que el caso debía tratarse como una "legítima defensa" y pidieron sus absoluciones.



A lo largo del debate pasaron alrededor de 100 testigos y se dio por probado que el 8 de marzo de 2018, alrededor de la 1.20, Díaz Cáceres y Montes de Oca iban a bordo de una moto de la División de Motorista del 911 cuando cruzaron la avenida Benjamín Araoz de la capital tucumana para perseguir a otra moto conducida por un adolescente de 15 años que llevaba como acompañante a Facundo.



En ese contexto y sin motivos, los policías comenzaron a disparar con postas de goma contra los menores y uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Facundo provocándole de la muerte e hirió al otro adolescente.



"Hubo una 'cacería' en donde los policías vaciaron sus escopetas cargadas con postas de goma y comenzaron a gatillar sus pistolas reglamentarias. El plomo fatal que ingresó por la nuca de Facundo fue disparado por Díaz Cáceres a menos de un metro de distancia", sostuvo la fiscal Adriana Giannoni durante la investigación.



"Luego se supo que su impulso criminal estaba estimulado con cocaína", agregó la instructora judicial.