Urribarri habló en el juicio y dijo que declarará “más adelante y en detalle”

Tras la decisión del Tribunal de Juicio de rechazar la mayoría de los planteos previos realizados por las defensas, los jueces José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón procedieron a identificar a cada uno de los imputados. En esa instancia, cada imputado decidió si declara o no en esta instancia.El primero que contestó el breve interrogatorio fue Sergio Daniel Urribarri. El exgobernador contó acerca de su nacimiento en Arroyo Barú, respondió que su actual ocupación es ser embajador argentino en Israel, e incluso dijo domiciliarse en ese país. Cuando se le preguntó si convive con alguien, identificó a su esposa, Ana Lía Aguilera.–preguntó el tribunal.Justo en el momento en que Urribarri iba a definir por qué aguardaba con ansiedad que llegase el debate oral y público, la comunicación se cortó, y debió intervenir el área informática del Poder Judicial para retomar la comunicación, lo que ocurrió pocos minutos después.–le indicó el juez.

Por su parte, el exministro de Cultura y Comunicación del gobierno de Urribarri, Pedro Ángel Báez, se limitó a ratificar lo expresado durante toda la etapa de investigación: "Quiero ratificar lo que he dicho a lo largo de todo el proceso y consta en mis declaraciones"."Adelanto que declararé más de una vez a lo largo de esta instancia de debate, siempre cuando sea permitido y lo resolvamos con mi defensa", finalizó el exdiputado provincial.Posteriormente llegó el turno del cuñado del exgobernador, Juan Pablo Aguilera, quien se pronunció en la misma sintonía que Báez y aseguró que declarará con posterioridad durante el debate. Mismo camino tomó su pareja, Luciana Almada, quien por asesoramiento de sus abogados defensores, decidió no declarar en esta instancia. En sintonía con su cuñado y hermana, Alejandro Almada decidió no declarar en esta instancia.La estrategia defensiva se completó con un mismo comportamiento del resto de los imputados en el megajuicio por corrupción. De ese modo, Maximiliano Sena, Emiliano Giacopuzzi, Gustavo Tórtul, Hugo Céspedes, la contadora Corina Cargniel, el exministro de Turismo Hugo Marsó, el empresario Gerardo Caruso, Gustavo Tamay y el comerciante Germán Buffa, decidieron abstenerse a realizar declaraciones en esta instancia.Por su parte, los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) Cecilia Goyeneche, Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull, expresaron que el próximo martes comenzarán a comparecer tres de sus testigos. De ese modo, serán convocados para el próximo martes Ignacio Fariña, Maximiliano Pepe y Teresa Pot.Además, el MPF les informó a los defensores y al Tribunal que los testigos que pueden ampararse en sus funciones para declarar por escrito decidieron realizarlo de ese modo. Se trata del actual senador nacional Edgardo Kueider, el actual juez de La Paz Walter Carballo, los integrantes del Tribunal de Cuentas José Luis Gea Sánchez y su titular Diego Lara, como así también el ministro de Economía de la provincia Hugo Ballay. (Fuente: El Entre Ríos / Análisis)