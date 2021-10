Video: rescataron a un bebé de un auto mientras su mamá estaba en una estética

#LaPlata Así rescataba la policía a un bebé de dos años que fue abandonado adentro de un auto por su madre en 43 entre 19 y 20. El Niño estuvo encerrado por una hora y media. Policías rompieron el vidrio para salvarlo. La mamá Eugenia Camejo (39) es docente, quedó imputada. pic.twitter.com/eq2g2Gyk9x — Fernando Tocho (@nandotocho) October 5, 2021

Un bebé debió ser rescatado del interior de un auto por la policía el lunes por la tarde, luego de que su madre lo dejara solo por dos horas para atenderse en un centro de estética en la ciudad de La Plata.Fueron los vecinos de la zona quienes alertaron la situación a las autoridades tras escuchar llantos provenientes del interior de un Chevrolet Ágile y no ubicar a los padres. El chico estaba sentado en una silla de la parte trasera del vehículo que había quedado estacionado bajo el rayo del sol.Ante las denuncias, un grupo de policías arribó a la calle 43 entre 19 y 20 donde comprobaron el hecho y dieron aviso a la central. Minutos más tarde, llegaron otros patrulleros y al no encontrar a los padres, resolvieron proceder al rescate.La madre había abandonado a su bebé para ir a un centro de estética.La madre había abandonado a su bebé para ir a un centro de estética.Ante la imposibilidad de abrir las puertas, debieron romper uno de los vidrios para poder sacar al bebé del interior. "Lo hicimos con sumo cuidado, para no lastimar al nene", informó un vocero policial al diario El Día.Al completar la acción, los oficiales confirmaron que el chico se encontraba asustado y deshidratado por lo que dieron aviso a una ambulancia del SAME que arribó a la zona para brindarle asistencia médica.En medio del operativo apareció la mamá, una docente de 39 años, quien desesperada explicó que lo había dejado "solo 15 minutos para hacer un trámite". Pero su versión fue desmentida al verificar los registros de la cámara de seguridad de uno de los comercios de la zona.De acuerdo a esta filmación, la mujer había llegado con su auto al lugar e ingresó al centro de estética ubicado justo enfrente, a donde habría ido para hacerse las uñas. Desde aquel momento, habían pasado por lo menos dos horas hasta el rescate.Investigadores y testigos afirmaron que la mujer intentó agredir a quienes realizaron el rescate por lo que fue trasladada y demorada en comisaría cuarta. La causa fue caratulada como “abandono de persona y resistencia a la autoridad” y quedó a cargo de la UFI 8 de La Plata.Este delito, puede ser penado con prisión de 2 a 6 años pero puede extenderse de 3 a 10 si el abandonado registra alguna consecuencia al acto, como heridas o problemas de salud.Fuentes oficiales notificaron que el bebé fue sometido a un riguroso examen médico para evaluar su salud y corroboraron que se encontraba en buen estado. Finalmente fue entregado a su padre con quien quedó a cargo.