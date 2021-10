Delitos contra la administración pública: “Es una cacería judicial” dijo Cullen

Miguel Cullen, defensor de Maximiliano Sena y Alejandro Almada

“Creo que, estamos frente a una cuestión persecutoria”

“Hay un clarísimo objetivo de desprestigio hacia una persona y su grupo político”

Causa Mercosur: “Los controles funcionaron muy bien”

. El tribunal está integrado por José María Chemez, Elvio Garzón y Carolina Castagno.En el debate, el abogado del hoy embajador argentino en Israel, Raúl Barrandeguy, expuso que la gestión de su defendido “viene siendo juzgada por un frenesí condenatorio que no puede probar nada”., en diálogo conconsideró que “todos los alegatos de apertura han sido de altísimo nivel. Al finalizar con el de hoy, del doctor Barrandeguy, se empezó a desnudar la realidad de lo que es esta causa.Es decir se fueron desnudando lo que nosotros venimos sosteniendo desde hace tiempo”.“Y, porque acá se ha puesto todo el aparato punitivo del Estado para perseguir a Urribarri. No lo defiendo a él pero obviamente que la ‘caza mayor’ es el ex Gobernador. Es una ficción que ha montado el MPF, y diciendo esto con absoluto respeto porque son teorías, son hechos que no van a tener su correlato en la realidad, porque conocemos ya las pruebas que va a poder ver al Tribunal”, opinó.Subrayó que “en estos cuatro días de audiencia, simplemente con los alegatos de apertura de las defensas, que han sido excelentes, frente a lo que e”., que se asociaron entre ellas, que después fueron creciendo y que eso les permitió diversificarse y todo eso está probado, está en la causa; no es una opinión sino una realidad”, entendió el letrado.Y a paso seguido, Cullen consideró que “es todo un circo que se ha armado en medio de una campaña electoral, con un clarísimo objetivo de desprestigio hacia una persona y su grupo político, llama poderosamente la atención. Ojalá que el Tribunal entienda lo mismo que entendemos nosotros, que pueda evaluar la prueba con absoluta objetividad, lejos de las presiones”.En otro orden, Cullen refirió: “En una de las causas, llamada ‘del Mercosur’ que fue una obra titánico que llevó adelante un grupo de empresarios, junto a la provincia, con la Cancillería argentina, en tiempo record, que fue ponderada por los otros países miembros del Mercosur, se están ventilando la realización de cuatro spots. Lo que no dice la Fiscalía, que la Contaduría, que es el órgano de control interno que tiene la Constitución provincial para los actos de gobierno, colocó dos auditores permanentes dentro de lo que era la unidad operativa del Mercosur; los controles funcionaron y lo hicieron muy bien, se aprobó porque estaba bien hecho de acuerdo al estado de derecho”.En su alegato, Cullen habló de “desvío del poder” en este sentido explicó: “’Tomé el guante’ de lo que había dicho en el alegato de apertura de la Fiscalía, que es el que fija la acusación, la fiscal había hablado de desvío del poder. Y yo dije que si vamos a hablar de desvío de poder, también observemos que el Ministerio Fiscal también es parte de los poderes del Estado que también puede ser sujeto a revisión su situación, en base a la convención contra la corrupción”.y acá vamos a disponer de cuatro fiscales solamente para investigar el posible desvío de poder en las contrataciones que tienen que ver con contrataciones publicitarias”, dejó sentado.