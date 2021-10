Robaron moto a joven cartero: “Lo dejaron a pie, es su herramienta de trabajo”

La moto, una Honda 110 cc, de color blanca, fue sustraída por delincuentes que se la sustrajeron “en momentos en que mi hijo que se desempeña como cartero, se bajó a entregar una carta y cuando volvió, la moto ya no estaba”, mencionó a Elonce TV, Andrea Ríos.



Sucedió el jueves pasado en horas del mediodía, en Avenida de las Américas y Francisco Muñiz de Paraná. La denuncia fue realizada en comisaria sexta.



“La moto que le sacaron es su herramienta de trabajo Lo dejaron a pie. Fueron segundos. Nadie vio nada. Hasta el momento no tenemos novedades de la moto”, aseguró.



El muchacho “se había retrasado en el seguro, si hubiese estado al día hoy no estaría con toda esta angustia. Son cosas que pasan, a veces no alcanza la plata”.



A la moto “la está pagando, recién va por la segunda cuota. Es una moto nueva”.



“Mañana es el cumpleaños de mi hijo, sería un hermoso regalo si la recuperamos”, ansió la madre del joven.



De la misma manera, indicó: “Apelo a todos los corazones de la gente de Paraná, si la ven en algún lado, si la suelen ver pasar, que nos lo hagan saber”.



La patente de la moto robada es A138 TR . Elonce.com.