Fiscal Federal se refirió a Entre Ríos como "zona de distribución de cocaína"

Policiales El ala entrerriana de la investigación por vuelos con droga a Uruguay

Foto: Avioneta hallada en Entre Ríos

La Fiscal Federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, dijo que "nuestra zona se ha convertido en un lugar de distribución de cocaína”. Asimismo, reveló que “la avioneta secuestrada días atrás en Concordia y que transportó pasta base desde Paraguay a Uruguay, tiene matricula uruguaya pero no figura registro alguno de salida ni de arribo en ningún aeropuerto o aeródromo".La Fiscal Minatta manifestó que “lo que estos hechos están demostrando es que nuestra zona se ha convertido en un lugar de distribución de cocaína, sobre todo. Estas organizaciones criminales, ante los mayores controles y cierres en caminos, rutas y también en el río que se produjeron a partir de la pandemia, estuvieron obligadas a idear nuevas formas de transporte y por ese motivo es que utilizan la vía aérea”.La representante del Ministerio Público Fiscal aseveró que “el narcotráfico, por lo general tiene un carácter trasnacional, Argentina no es un país productor de cocaína por lo que para ingresar la sustancia al país se requiere siempre de ciudadanos de otros países donde si se produce la droga. En particular, en la zona de Concordia, tenemos una cercanía con Uruguay que facilita el acercamiento de los vínculos entre esta clase de delincuentes”. (Fuente: Radio Máxima)