Chocó a dos ciclistas en la ruta y no se detuvo: identificaron al conductor

El pasado jueves sobre Ruta Provincial N° 1, resultaron heridos dos ciclistas de la ciudad de La Paz, cuando fueron colisionados por una camioneta que remolcaba una casilla. A raíz del accidente, dos personas resultaron con heridas y fueron atendidas en el Hospital Zonal.

Las actuaciones fueron iniciadas por la Comisaría Primera y con conocimiento de la Fiscalía de turno a cargo de la Dra. Caballera Josefina, comenzaron las averiguaciones para dar con el paradero del dueño del vehículo involucrado.



El accidente se produjo en horas de la siesta a la altura del kilómetro 5 en dirección sur-norte, donde una camioneta Volkswagen Amarok, que remolcaba una casilla “lleva por delante el pelotón de ciclista”, indicaron fuentes policiales.

Luego de la caída sufrida por el impacto del vehículo, un hombre de 53 años de edad sufrió fractura de clavícula derecha, mientras que otro ciclista tuvo escoriaciones en su pierna izquierda de carácter leves.



“Nos rompió enteras las bicis y no nos arrebató la vida porque Dios no quiso. Creo que puedo decir que también la vida me la salvó el casco que ilustrado ahí está... Siento una impotencia tan grande que haya gente así”, expresó uno de los ciclistas accidentados, según publicó DiarioLaPaz.

Tras las averiguaciones se logró identificar al vehículo como al conductor del mismo, se trata de un hombre con domicilio en la localidad vecina de San Gustavo.