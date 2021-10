Continúa el juicio a Urribarri con el alegato de su abogado defensor

Política Urribarri cuestionó el desarrollo del juicio y aseguró que no existió delito

El juicio por causas de presunta corrupción contra el ex gobernador Sergio Urribarri, ex funcionarios del Estado provincial y empresarios continuará hoy con el alegato defensivo de Raúl Barrandeguy, abogado del actual embajador ante Israel.En el calendario estaba previsto que el patrocinante de Urribarri expusiera el martes 28. Pero Barrandeguy debió ser hisopado el lunes 27, en la primera jornada del juicio, por síntomas compatibles con Covid-19. El letrado se mantuvo aislado y el Tribunal dispuso que él y sus contactos estrechos participen en modo remoto durante las primeras audiencias. Finalmente, concretará su alegato este lunes a partir de las 9.Por su parte, la Procuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche, al abrir la ronda de alegatos, explicó cada uno de los hechos que se le endilgan a los 15 imputados, haciendo hincapié en la forma en que los fondos públicos “se desviaron” para favorecer a empresas, familiares y allegados, además de los propios funcionarios y el ex gobernador.Luego de la exposición de Barrandeguy, se continuará este martes con el procedimiento formal de identificación de los 15 imputados. La próxima etapa iniciará el martes 12, después del fin de semana largo, con las declaraciones de los testigos, que son casi 150 personas.Urribarri, que asiste al juicio desde Israel, es acusado por el desvío de 47 millones de pesos de fondos públicos para posicionarse como precandidato presidencial a nivel nacional en 2015. Los fiscales adelantaron un pedido de pena de nueve años de prisión por los delitos de Peculado y Negociaciones Incompatibles con la Función Pública.