Dos presos se escaparon durante una clase de educación física

Dos presos que se encontraban alojados en la Unidad Penal 6 de Rosario, ubicada en Francia al 5200, se fugaron esta viernes por la mañana tras saltar el muro de la cárcel en plena clase de educación física. La policía lleva adelante un amplio operativo para recapturar a los evadidos. Según trascendió, no eran presos de alto perfil y tenían una "conducta ejemplar" dentro del penal.



Lo fugados fueron identificados como Fernando Nicolás Bordón, de 28 años, y Luciano David Rodríguez, de 27 años, a quienes habrían visto saltarse el muro perimetral del penal que pertenece al Servicio Penitenciario Provincial (SPP), aunque la primera hipótesis que maneja la Unidad de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA) es que "habrían cortado el cerco perimetral".



Ese episodio ocurrió alrededor de las 11 de la mañana, en un horario de notorio movimiento en las adyacencias del penal, puesto que lindero a ese terreno se encuentra la armería y la inspección técnica de vehículos que realiza de forma habitual.



"Estaban jugando a la pelota en el horario de educación física y los profesores que estaban a cargo se descuidaron, con lo cual ya fueron pasados a disponibilidad", le confirmó a La Capital el titular del SPP, Walter Gálvez. Sucedió que al realizar el conteo de los internos efectuado por agentes del Servicio Penitenciario, se detectó que faltaban los mencionados.



Según consignó Fiscalía, al parecer los reclusos habrían saltado un doble tapial, aunque se investiga cómo lograron vulnerar los cercos perimetrales dispuestos en la unidad carcelaria que se encuentra lindera a la Jefatura de Policía de la Unidad Regional II.



Ni bien trascendió la búsqueda se montó un férreo operativo para intentar recapturarlos tras la fuga perpetrada en las últimas horas. De acuerdo a fuentes consultadas del Ministerio de Seguridad, no se trató de reclusos de alto perfil.



Los antecedentes penales de los evadidos

Según los primeros informes, Bordón estaba preso desde el 30 de octubre del 2020 por robo calificado y robo agravado por privación ilegítima de la libertad.



en el caso de Rodríguez está detenido desde el 4 de febrero de este año, tras ser imputado por lesiones dolosas agravadas en contexto de violencia de género, portación de arma de fuego de uso civil, robo calificado en grado de tentativa, robo calificado por uso de armas, tenencia ilegítima de arma de guerra y abuso de armas.



Ambos reclusos no figuraban para el Servicio Penitenciario como internos de alto perfil y tampoco eran reincidentes. En su foja, ambos presentaban "conducta ejemplar".